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Торпедо VS Химки
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Торпедо - Химки: 20 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Торпедо - Химки: 20 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
20 мая 2013, 18:00 МСК
20.05.2013, 18:00 МСК
понедельник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
05.03.2020
05 марта 2020
чт
19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
05.03.2020
05 марта 2020
чт
19:30
Химки
5
Торпедо
1
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
18:00
Торпедо
1 : 0
Химки
08.09.2019
08 сент. 2019
вс
18:00
Торпедо
1
Химки
0
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Торпедо
0 : 0
Химки
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Торпедо
0
Химки
0
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2
Торпедо
4
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3
Химки
1
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
Химки
2
Торпедо
2
01.07.2010
01 июля 2010
чт
17:30
Торпедо
1(4) : 1(2)
Химки
01.07.2010
01 июля 2010
чт
17:30
Торпедо
1(4)
Химки
1(2)
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
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18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
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19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
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«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55