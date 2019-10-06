Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Берич 90
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2019, 22:00 МСК
6.10.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Сент-Этьен
мин
31
Аби
Шарель Аби
80
30
Мулен
Жесси Мулен
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
9
Диони
Луи Диони
64
Запасные
40
Баич
Стефан Баич
29
Кабай
Йоан Кабай
10
Хазри
Вахби Хазри
18
Норден
Арно Норден
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
27
Берич
Роберт Берич
90'
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
4
Рафаэл
Рафаэл
70
6
Марсело
Марсело
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
20
Маршал
Маршал
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
59
12
Мендес
Тиаго Мендес
79
11
Депай
Мемфис Депай
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Тете
Кенни Тете
10
Траоре
Бертран Траоре
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
22
Лукас
Жеан Лукас
25
Какере
Максанс Какере
9
Дембеле
Мусса Дембеле