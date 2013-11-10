Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:2
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
10 нояб. 2013, 22:59 МСК
10.11.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Составы