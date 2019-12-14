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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Флек 50
Флек 73
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2019, 18:00 МСК
14.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
50'
73'
50', 73'
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
22
Муссе
Ли Муссе
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
26
Коджиа
Джонатан Коджиа