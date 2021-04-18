«Шеффилд» вылетел из АПЛ

В сезоне-2019/20 «Шеффилд» вернулся в АПЛ и сенсационно забрался на 9 место в таблице. В этом сезоне его статистика значительно хуже. После 32 туров у него лишь 4 победы и 2 ничьи – 14 очков в сумме. Остальные 26 матчей – поражения.

«Шеффилд» на данный момент занимает последнее место в таблице АПЛ. Отставание от «Вест Бромвича», занимающего предпоследнюю строчку, составляет 10 очков. После последнего поражения (от «Вулверхэмптона») он вылетел из АПЛ.