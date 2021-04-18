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#Шеффилд Юнайтед #Футбол #АПЛ

«Шеффилд» вылетел из АПЛ

5 часов назад

В сезоне-2019/20 «Шеффилд» вернулся в АПЛ и сенсационно забрался на 9 место в таблице. В этом сезоне его статистика значительно хуже. После 32 туров у него лишь 4 победы и 2 ничьи – 14 очков в сумме. Остальные 26 матчей – поражения.

«Шеффилд» на данный момент занимает последнее место в таблице АПЛ. Отставание от «Вест Бромвича», занимающего предпоследнюю строчку, составляет 10 очков. После последнего поражения (от «Вулверхэмптона») он вылетел из АПЛ.

Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Виллиан Жозе 60
1:0
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
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Источник:
Гол
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