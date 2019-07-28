Матч завершен
Ротор
Волгоград
Пискунов 52
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
Корян 9
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2019, 18:00 МСК
28.07.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Ротор
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
52'
52'
90
Химки
мин
-
Корян
Аршак Корян
9'
9'
90