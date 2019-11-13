Матч завершен
Химки
Химки
0:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Султонов 61
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
13 нояб. 2019, 18:30 МСК
13.11.2019, 18:30 МСК
среда
Составы
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
61'
61'
90