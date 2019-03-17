Ротор - Химки: 17 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Муллин 69
1:0

Ротор - Химки: 17 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
17 марта 2019, 13:00 МСК
17.03.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Ротор
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
90
-
Муллин
Камиль Муллин
69'
69'
90
Химки
мин
-
Алисейко
Дмитрий Алисейко
90

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Александр Коротаев
72'
ГОЛ! 1:0
Камиль Муллин
69'
Желтая карточка
Антон Пискунов
63'
4'
Желтая карточка
Дмитрий Алисейко

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0
Химки
0
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
Химки
1
Ротор
1
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 18:30
Химки
0 : 2
Ротор
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 18:30
Химки
0
Ротор
2
28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:00
Ротор
1 : 1
Химки
28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:00
Ротор
1
Химки
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 13:00
Ротор
1 : 0
Химки
17.03.2019 17 марта 2019 вс 13:00
Ротор
1
Химки
0
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1
Ротор
1
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Ротор
3 : 1
Химки
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Ротор
3
Химки
1
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
Химки
3
Ротор
0
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
Химки
1
Ротор
0
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
Ротор
1
Химки
0
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Ротор
0
Химки
1
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
Химки
1
Ротор
3

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