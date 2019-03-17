Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Испания
Косово
Франция
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Ротор VS Химки
Поделиться:
Ротор - Химки: 17 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Муллин 69
1:0
Ротор - Химки: 17 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 27 тур
ФНЛ,
27 тур
Россия
17 марта 2019, 13:00 МСК
17.03.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Ротор
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
90
-
Муллин
Камиль Муллин
69'
69'
90
Химки
мин
-
Алисейко
Дмитрий Алисейко
90
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Александр Коротаев
72'
ГОЛ! 1:0
Камиль Муллин
69'
Желтая карточка
Антон Пискунов
63'
4'
Желтая карточка
Дмитрий Алисейко
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0
Химки
0
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1
Ротор
1
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
Химки
0 : 2
Ротор
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
Химки
0
Ротор
2
28.07.2019
28 июля 2019
вс
18:00
Ротор
1 : 1
Химки
28.07.2019
28 июля 2019
вс
18:00
Ротор
1
Химки
1
17.03.2019
17 марта 2019
вс
13:00
Ротор
1 : 0
Химки
17.03.2019
17 марта 2019
вс
13:00
Ротор
1
Химки
0
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1
Ротор
1
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Ротор
3 : 1
Химки
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Ротор
3
Химки
1
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
Химки
3
Ротор
0
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1
Ротор
0
22.07.2012
22 июля 2012
вс
18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012
22 июля 2012
вс
18:00
Ротор
1
Химки
0
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0
Химки
1
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1
Ротор
3
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35