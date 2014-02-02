Матч завершен
Ренн
Ренн
2:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
2 февр. 2014, 19:00 МСК
2.02.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Составы