Матч завершен
Лион
Лион
0:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Камавинга 89
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
15 дек. 2019, 19:00 МСК
15.12.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Лион
мин
4
Рафаэл
Рафаэл
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Тете
Кенни Тете
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
25
Какере
Максанс Какере
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
10
Траоре
Бертран Траоре
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
-
Камавинга
Эдуардо Камавинга
89'
89'
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
21
Наньон
Йорис Наньон
4
Нямси
Жерзино Нямси
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
20
Тайт
Флавьен Тайт