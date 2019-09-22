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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
Эну 68
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Иконе 47
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
22 сент. 2019, 16:00 МСК
22.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
15
Морель
Жереми Морель
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
64
20
Тайт
Флавьен Тайт
64
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
77
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
17
Мауасса
Файто Мауасса
8
Гренье
Клеман Гренье
28
Мартен
Жонас Мартен
23
Эну
Адриен Эну
68'
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
Лилль
мин
28
Рейнилду
Рейнилду
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
47'
47'
86
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
63
11
Араухо
Луис Араухо
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
29
Брадарич
Домагой Брадарич
18
Саншеш
Ренату Саншеш
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми