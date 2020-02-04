Матч завершен
Лилль
Лилль
Реми 4
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
4 февр. 2020, 21:00 МСК
4.02.2020, 21:00 МСК
вторник
Составы
Лилль
мин
28
Рейнилду
Рейнилду
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
9
Реми
Лоик Реми
4'
4'
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
29
Брадарич
Домагой Брадарич
2
Джало
Тиагу Джало
8
Шека
Шека
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
26
Гелин
Жереми Гелин
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики