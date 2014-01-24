Матч завершен
Лилль
Лилль
1:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
24 янв. 2014, 22:30 МСК
24.01.2014, 22:30 МСК
пятница
Составы