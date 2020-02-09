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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 41
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 20:00 МСК
9.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
34
Коломби
Симоне Коломби
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Эрнани
Эрнани
90
20
Капрари
Джанлука Капрари
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
92
Раду
Ионуц Раду
5
Реджини
Васко Реджини
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
17
Барилла
Антонино Барилла
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
26
Силигарди
Лука Силигарди
7
Карамо
Янн Карамо
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
4
Патрик
Патрик
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
41'
41'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
22
Джони
Джони
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
93
Вавро
Денис Вавро
5
Лукаку
Джордан Лукаку
32
Катальди
Данило Катальди
11
Корреа
Хоакин Корреа
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
28
Андерсон
Андре Андерсон
34
Адеканье
Бобби Адеканье