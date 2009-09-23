Матч завершен
Лацио
Рим
Сарате 42
1:2
Матч завершен
Парма
Парма
Божинов 21
Аморузо 45
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
23 сент. 2009, 21:45 МСК
23.09.2009, 21:45 МСК
среда
Массимилиано Велотто
Массимилиано Велотто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
35
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
76
0
Матузалем
Матузалем
46
0
Дабо
Усман Дабо
90
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
90
0
Сарате
Мауро Сарате
42'
42'
90
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Раду
Штефан Раду
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
0
Индзаги
Симоне Индзаги
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
69
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
77
0
Божинов
Валерий Божинов
21'
21'
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
45'
45'
83
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Морроне
Стефано Морроне
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски