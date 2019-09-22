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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 8
Марушич 67
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
22 сент. 2019, 21:45 МСК
22.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
77
Марушич
Адам Марушич
67'
67'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
8'
8'
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
15
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
7
Карамо
Янн Карамо