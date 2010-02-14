Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Парма
Парма
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Стендардо 68
Сарате 88
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
14 февр. 2010, 17:00 МСК
14.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
83
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Божинов
Валерий Божинов
46
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
68'
68'
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
87
0
Маури
Стефано Маури
82
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
64
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Баронио
Роберто Баронио
0
Сарате
Мауро Сарате
88'