Матч завершен
Парма
Парма
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Стендардо 68
Сарате 88
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
14 февр. 2010, 17:00 МСК
14.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
83
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Божинов
Валерий Божинов
46
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
68'
68'
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
87
0
Маури
Стефано Маури
82
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
64
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Баронио
Роберто Баронио
0
Сарате
Мауро Сарате
88'