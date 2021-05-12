Лацио - Парма: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Лацио
Рим
-:-

Лацио - Парма: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Парма
Парма
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
3
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
13
Бани
Маттиа Бани
24
Осорио
Йордан Осорио
5
Конти
Андреа Конти
33
Куцка
Юрай Куцка
14
Куртич
Ясмин Куртич
15
Бругман
Гастон Бругман
98
Ман
Деннис Ман
9
Пелле
Грациано Пелле
10
Карамо
Янн Карамо
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
-
22
Алвеш
Бруну Алвеш
-
16
Лорини
Венсан Лорини
-
7
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
42
Буси
Максим Буси
-
29
Диркс
Дан Диркс
-
8
Грасси
Альберто Грасси
-
18
Сиприен
Вилан Сиприен
-
23
Эрнани
Эрнани
-
32
Брунетта
Хуан Брунетта
-
17
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
-
28
Михаила
Валентин Михаила
-

Прошлые матчи

21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:15
Лацио
2 : 1
Парма
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:15
Лацио
2
Парма
1
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0
Лацио
2
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Парма
0 : 1
Лацио
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Парма
0
Лацио
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 21:45
Лацио
2 : 0
Парма
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 21:45
Лацио
2
Парма
0
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Парма
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Лацио
4
Парма
1
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Парма
0 : 2
Лацио
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Парма
0
Лацио
2
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лацио
4 : 0
Парма
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лацио
4
Парма
0
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Парма
1 : 2
Лацио
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Парма
1
Лацио
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Лацио
3 : 2
Парма
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Лацио
3
Парма
2
14.01.2014 14 янв. 2014 вт 22:59
Лацио
2 : 1
Парма
14.01.2014 14 янв. 2014 вт 22:59
Лацио
2
Парма
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 1
Лацио
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Парма
1
Лацио
1
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 0
Лацио
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0
Лацио
0
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Парма
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Лацио
2
Парма
1
31.03.2012 31 марта 2012 сб 21:45
Парма
3 : 1
Лацио
31.03.2012 31 марта 2012 сб 21:45
Парма
3
Лацио
1
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Лацио
1 : 0
Парма
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Лацио
1
Парма
0
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Лацио
2 : 0
Парма
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Лацио
2
Парма
0
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Парма
1 : 1
Лацио
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Парма
1
Лацио
1
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Парма
0
Лацио
2
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
Лацио
1 : 2
Парма
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
Лацио
1
Парма
2
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 16:00
Парма
2 : 2
Лацио
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 16:00
Парма
2
Лацио
2

Новости

Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
# Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
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Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
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Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07