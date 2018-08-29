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События
Матч окончен 1:4
Желтая карточка
84'
Вторая желтая
76'
Желтая карточка
75'
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:4
Желтая карточка
49'
39'
ГОЛ! 1:3
34'
Желтая карточка
Желтая карточка
33'
26'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:2
20'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
13'
Желтая карточка
8'
1'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
06 октября 2020, 19:30
01 октября 2020, 01:12
22 сентября 2020, 22:48
16 сентября 2020, 18:30
1
13 декабря 2019, 14:10
09 февраля, 21:46
09 февраля, 21:11
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
06 ноября 2020, 16:25
05 ноября 2020, 21:44
30 октября 2020, 10:07