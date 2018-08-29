ПАОК - Бенфика: 29 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПАОК
Салоники
Прийович 13
1:4
Первый матч 1:1

ПАОК - Бенфика: 29 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Жардел 20
Сальвио 26
Пицци 39
Сальвио 50
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
29 авг. 2018, 22:00 МСК
29.08.2018, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Составы

ПАОК
мин
31
Пасхалакис
Александрос Пасхалакис
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
20
Виейринья
Виейринья
90
5
Варела
Фернандо Варела
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
8
Маурисио
Маурисио
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
10
Пелкас
Димитриос Пелкас
90
9
Прийович
Александар Прийович
13'
13'
90
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
90
Запасные
1
Рей
Родриго Рей
-
34
Хачериди
Евгений Хачериди
-
70
Кициу
Стелиос Кициу
-
28
Шахов
Евгений Шахов
-
74
Варда
Амр Варда
-
47
Акпом
Чуба Акпом
-
98
Лео
Лео
-
Бенфика
мин
99
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
90
33
Жардел
Жардел
20'
20'
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
6
Диаш
Рубен Диаш
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
50'
26'
50', 26'
90
21
Пицци
Пицци
39'
39'
90
14
Сеферович
Харис Сеферович
90
11
Серви
Франко Серви
90
Запасные
1
Свилар
Миле Свилар
-
27
Рафа
Рафа
-
17
Живкович
Андрия Живкович
-
19
Феррейра
Факундо Феррейра
-

События

Матч окончен 1:4
Желтая карточка
Евгений Шахов
84'
Вторая желтая
Лео Матос
76'
Желтая карточка
Димитриос Пелкас
75'
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:4
Эдуардо Сальвио
Желтая карточка
Фернандо Варела
49'
39'
ГОЛ! 1:3
Пицци
34'
Желтая карточка
Жардел
Желтая карточка
Маурисио
33'
26'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:2
Эдуардо Сальвио
20'
ГОЛ! 1:1
Жардел
ГОЛ! 1:0
Александар Прийович
13'
Желтая карточка
Лео Матос
8'
1'
Желтая карточка
Андре Алмейда

Прошлые матчи

15.09.2020 15 сент. 2020 вт 21:00
ПАОК
2 : 1
Бенфика
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 21:00
ПАОК
2
Бенфика
1
29.08.2018 29 авг. 2018 ср 22:00
ПАОК
1 : 4
Бенфика
29.08.2018 29 авг. 2018 ср 22:00
ПАОК
1
Бенфика
4
21.08.2018 21 авг. 2018 вт 22:00
Бенфика
1 : 1
ПАОК
21.08.2018 21 авг. 2018 вт 22:00
Бенфика
1
ПАОК
1
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Бенфика
3 : 0
ПАОК
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Бенфика
3
ПАОК
0
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
ПАОК
0 : 1
Бенфика
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 21:00
ПАОК
0
Бенфика
1

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