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Составы
мин
мин
98
Лео
Лео
90
События
Матч окончен 1:1
89'
Желтая карточка
84'
Желтая карточка
Желтая карточка
83'
76'
ГОЛ! 1:1
71'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
45'
Прошлые матчи
Новости
06 октября 2020, 19:30
01 октября 2020, 01:12
22 сентября 2020, 22:48
16 сентября 2020, 18:30
1
13 декабря 2019, 14:10
09 февраля, 21:46
09 февраля, 21:11
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
06 ноября 2020, 16:25
05 ноября 2020, 21:44
30 октября 2020, 10:07