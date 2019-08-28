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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 66
1:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 31
Пайет 73
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
28 авг. 2019, 22:00 МСК
28.08.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
66'
66'
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
18
Сако
Исан Сако
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
20
Аталь
Юсеф Аталь
11
Срарфи
Бассем Срарфи
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
10
Ле Биан
Микаэль Ле Биан
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
73'
73'
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
18
Амави
Жордан Амави
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
31'
31'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
19
Густаво
Луис Густаво
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич
33
Лихаджи
Исаак Лихаджи