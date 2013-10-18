Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
18 окт. 2013, 21:30 МСК
18.10.2013, 21:30 МСК
пятница
Составы