Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Суке 42
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
27 авг. 2019, 20:00 МСК
27.08.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
Монпелье
мин
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
42'
42'
90
9
Делор
Анди Делор
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
22
Суарес
Матиас Суарес
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
23
Тете
Кенни Тете
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас