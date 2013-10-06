Матч завершен
Монпелье
Монпелье
5:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2013, 15:00 МСК
6.10.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы