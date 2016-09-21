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Составы
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События
Матч окончен 5:1
ГОЛ! 5:1
75'
Замена
72'
ГОЛ! 4:1
71'
63'
Замена
62'
Замена
Замена
62'
ГОЛ! 3:1
57'
ГОЛ! 2:1
42'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
36'
35'
Желтая карточка
30'
Замена
8'
Красная карточка
4'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
20 августа 2020, 01:57
2
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33
19 августа 2020, 23:49