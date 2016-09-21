Лион - Монпелье: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Фекир 36
Толиссо 42
Фекир 57
Толиссо 71
Корне 75
5:1

Лион - Монпелье: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Сансон 4
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2016, 20:00 МСК
21.09.2016, 20:00 МСК
среда
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
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Прогнозы

Составы

Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
1
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
72
14
Дардер
Серхи Дардер
90
18
Фекир
Набиль Фекир
57'
36'
57'
36'
62
8
Толиссо
Корентен Толиссо
42'
71'
42', 71'
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
27
Корне
Максвел Корне
75'
75'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
-
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
-
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
28
12
Ферри
Джордан Ферри
-
11
Геззаль
Рашид Геззаль
18
24
Кеман
Оливье Кеман
-
Монпелье
мин
16
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
25
Депланье
Матье Депланье
90
33
Поти
Морган Поти
90
8
Сансон
Морган Сансон
4'
4'
63
16
Скири
Эйе Скири
90
10
Будебуз
Рияд Будебуз
62
5
Силла
Якуба Силла
30
19
Камара
Сулейман Камара
90
29
Нинга
Касимир Нинга
90
Запасные
1
Пьонье
Лоран Пьонье
-
20
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
-
21
Реми
Вильям Реми
28
24
Руссийон
Джером Руссийон
60
6
Марво
Жорис Марво
27
11
Берижо
Кевин Берижо
-
15
Мунье
Стив Мунье
-

События

Матч окончен 5:1
ГОЛ! 5:1
Максвел Корне
75'
Замена
Рашид Геззаль
Мацей Рыбус
72'
ГОЛ! 4:1
Корентен Толиссо
71'
63'
Замена
Жорис Марво
Морган Сансон
62'
Замена
Вильям Реми
Рияд Будебуз
Замена
Матье Вальбуэна
Набиль Фекир
62'
ГОЛ! 3:1
Набиль Фекир
57'
ГОЛ! 2:1
Корентен Толиссо
42'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Набиль Фекир
36'
35'
Желтая карточка
Матье Депланье
30'
Замена
Джером Руссийон
Якуба Силла
8'
Красная карточка
Морган Поти
4'
ГОЛ! 0:1
Морган Сансон

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Лион
1
Монпелье
2
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 22:00
Монпелье
2 : 1
Лион
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 22:00
Монпелье
2
Лион
1
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 20:00
Монпелье
1
Лион
0
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Лион
3 : 2
Монпелье
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Лион
3
Монпелье
2
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Лион
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Монпелье
1
Лион
1
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Монпелье
1 : 1
Лион
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Монпелье
1
Лион
1
07.02.2018 07 февр. 2018 ср 23:00
Монпелье
1 : 2
Лион
07.02.2018 07 февр. 2018 ср 23:00
Монпелье
1
Лион
2
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Лион
0 : 0
Монпелье
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Лион
0
Монпелье
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Монпелье
1 : 3
Лион
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Монпелье
1
Лион
3
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 23:00
Лион
5 : 0
Монпелье
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 23:00
Лион
5
Монпелье
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Лион
5 : 1
Монпелье
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Лион
5
Монпелье
1
08.04.2016 08 апр. 2016 пт 21:30
Монпелье
0 : 2
Лион
08.04.2016 08 апр. 2016 пт 21:30
Монпелье
0
Лион
2
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
Лион
2 : 4
Монпелье
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
Лион
2
Монпелье
4
08.03.2015 08 марта 2015 вс 23:00
Монпелье
1 : 5
Лион
08.03.2015 08 марта 2015 вс 23:00
Монпелье
1
Лион
5
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 22:00
Лион
5 : 1
Монпелье
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 22:00
Лион
5
Монпелье
1
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:00
Лион
0 : 0
Монпелье
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:00
Лион
0
Монпелье
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 15:00
Монпелье
5 : 1
Лион
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 15:00
Монпелье
5
Лион
1
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 21:30
Монпелье
1 : 2
Лион
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 21:30
Монпелье
1
Лион
2
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 19:00
Лион
1 : 0
Монпелье
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 19:00
Лион
1
Монпелье
0
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:59
Монпелье
1 : 0
Лион
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:59
Монпелье
1
Лион
0

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
Пока «Бавария» выигрывает в ЛЧ все матчи, но такие команды никогда не побеждали в финалах
2
#Бавария
20 августа 2020, 01:57
2
Новые правила закрытой ЛЧ: мыть посуду – нельзя, разминаться в штрафной – нельзя, меняться футболками – нельзя
1
#Лига чемпионов
12 августа 2020, 21:50
1
# Новости матча
«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму
14 декабря 2020, 10:27
В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней
07 декабря 2020, 10:37
У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд
22 октября 2020, 09:32
«Реал» пропустил от «Шахтера» три гола за первый тайм. До этого такое было 15 лет назад
21 октября 2020, 21:18
У Дембеле первый гол за «Барсу» с октября-2019. Его купили за 130 млн
21 октября 2020, 00:34
«Зенит» проиграл «Брюгге»
20 октября 2020, 21:47
Немецкий и французский клубы сыграют в финале ЛЧ впервые за 44 года
20 августа 2020, 09:33
«Лион» сыграл с «Баварией» три матча в полуфиналах ЛЧ. И ни разу не забил
19 августа 2020, 23:49