Лион - Лорьян: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Ауа 53
Пакета 65
Гимараеш 72
Гимараеш 77
4:1

Лион - Лорьян: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Монконду 83
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
8 мая 2021, 18:00 МСК
8.05.2021, 18:00 МСК
суббота
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Подробнее
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
27
Корне
Максвел Корне
90
2
Дьоманде
Синали Дьоманде
90
22
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
8
Ауа
Уссем Ауа
53'
53'
60
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
77'
72'
77'
72'
90
12
Пакета
Лукас Пакета
65'
65'
90
18
Шерки
Райан Шерки
90
7
Экамби
Карл Токо Экамби
90
11
Кадевере
Тино Кадевере
46
Запасные
30
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
19
Озкаджар
Дженк Озкаджар
-
23
Мендес
Тиаго Мендес
30
20
Слимани
Ислам Слимани
44
29
Сумаре
Яхья Сумаре
-
28
Florent Da Silva
Florent Da Silva
-
Тренерский состав
Руди Гарсия
Лорьян
мин
30
Нарди
Пауль Нарди
90
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
90
21
Морель
Жереми Морель
90
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
90
14
Эрго
Жером Эрго
64
19
Висса
Йоанн Висса
90
19
Висса
Йоанн Висса
72
6
Абержель
Лоран Абержель
90
8
Чалоба
Трево Чалоба
90
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
73
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
78
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
23
Монконду
Тома Монконду
83'
17
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
17
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
26
27
Грбич
Адриан Грбич
18
7
Диарра
Стефан Диарра
12
Тренерский состав
Кристоф Пелиссье

События

Матч окончен 4:1
Замена
Лео Дюбуа
90'
83'
ГОЛ! 4:1
Тома Монконду
79'
Желтая карточка
Пьер-Ив Амель
78'
Замена
Стефан Диарра
Энцо Ле Фе
ГОЛ! 4:0
Бруно Гимараеш
77'
73'
Замена
Тома Монконду
Фабьен Лемуан
73'
Замена
Пьер-Ив Амель
Терем Моффи
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
Бруно Гимараеш
72'
72'
Замена
Адриан Грбич
Йоанн Висса
69'
Желтая карточка
Фабьен Лемуан
ГОЛ! 2:0
Лукас Пакета
65'
64'
Замена
Арман Лорьенте
Жером Эрго
Замена
Тиаго Мендес
Уссем Ауа
60'
ГОЛ! 1:0
Уссем Ауа
53'
Замена
Ислам Слимани
Тино Кадевере
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Уссем Ауа
41'
Желтая карточка
Бруно Гимараеш
18'
Начало матча

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
Лион
4
Лорьян
1
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Лион
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:00
Лорьян
1
Лион
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Лион
1 : 4
Лорьян
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Лион
1
Лорьян
4
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 18:00
Лорьян
1 : 0
Лион
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 18:00
Лорьян
1
Лион
0
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 22:00
Лорьян
1
Лион
3
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 22:00
Лион
0 : 0
Лорьян
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 22:00
Лион
0
Лорьян
0
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Лорьян
1 : 1
Лион
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Лорьян
1
Лион
1
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Лион
4 : 0
Лорьян
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Лион
4
Лорьян
0
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Лион
0 : 1
Лорьян
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Лион
0
Лорьян
1
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Лорьян
2 : 2
Лион
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Лорьян
2
Лион
2
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:00
Лион
3 : 1
Лорьян
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:00
Лион
3
Лорьян
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Лион
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Лорьян
1
Лион
1
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 22:15
Лион
3 : 2
Лорьян
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 22:15
Лион
3
Лорьян
2
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
Лорьян
0 : 1
Лион
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
Лорьян
0
Лион
1
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Лион
3 : 0
Лорьян
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Лион
3
Лорьян
0
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Лорьян
2 : 0
Лион
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Лорьян
2
Лион
0
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Лорьян
1 : 3
Лион
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Лорьян
1
Лион
3
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Лион
1 : 0
Лорьян
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Лион
1
Лорьян
0
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Лион
1 : 1
Лорьян
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Лион
1
Лорьян
1
17.08.2008 17 авг. 2008 вс 17:00
Лорьян
0 : 0
Лион
17.08.2008 17 авг. 2008 вс 17:00
Лорьян
0
Лион
0

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