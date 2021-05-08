Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 4:1
Замена
90'
83'
ГОЛ! 4:1
79'
Желтая карточка
78'
Замена
ГОЛ! 4:0
77'
73'
Замена
73'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
72'
72'
Замена
69'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:0
65'
64'
Замена
Замена
60'
ГОЛ! 1:0
53'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
41'
Желтая карточка
18'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
16 августа 2020, 01:35
16 августа 2020, 00:31
24 мая, 02:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33