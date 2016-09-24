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Составы
мин
40
Кафу
Кафу
90
мин
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
90'
82'
Желтая карточка
74'
Замена
Замена
71'
Замена
70'
65'
Замена
Желтая карточка
63'
ГОЛ! 1:0
51'
Замена
45'
38'
Замена
Прошлые матчи
Новости
20 августа 2020, 01:57
2
16 августа 2020, 01:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33
19 августа 2020, 23:49