Лорьян - Лион: 24 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Кабо 51
1:0

Лорьян - Лион: 24 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
24 сент. 2016, 18:00 МСК
24.09.2016, 18:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
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Прогнозы

Составы

Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
4
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
90
13
Сиани
Микаэль Сиани
90
5
Туре
Зарго Туре
90
20
Морейра
Стивен Морейра
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
70
40
Кафу
Кафу
90
12
Муканджо
Бенджамин Муканджо
45
7
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
71
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
90
27
Кабо
Джимми Кабо
51'
51'
90
Запасные
16
Делекруа
Поль Делекруа
-
17
Меслуб
Валид Меслуб
19
26
Бен Хемис
Иссам Бен Хемис
20
9
Уорис
Маджид Уорис
45
23
Фофана
Морике Фофана
-
34
Коффи
Эрвин Коффи
-
Лион
мин
4
Маммана
Эмануэль Маммана
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
65
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
18
Фекир
Набиль Фекир
74
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
20
Рафаэл
Рафаэл
38
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
-
27
Корне
Максвел Корне
16
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
-
11
Геззаль
Рашид Геззаль
25
14
Дардер
Серхи Дардер
-
24
Кеман
Оливье Кеман
52

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Кафу
90'
82'
Желтая карточка
Матье Вальбуэна
74'
Замена
Максвел Корне
Набиль Фекир
Замена
Валид Меслуб
Арнольд Мвуэмба
71'
Замена
Иссам Бен Хемис
Франсуа Беллуджу
70'
65'
Замена
Рашид Геззаль
Мацей Рыбус
Желтая карточка
Джимми Кабо
63'
ГОЛ! 1:0
Джимми Кабо
51'
Замена
Маджид Уорис
Бенджамин Муканджо
45'
38'
Замена
Оливье Кеман
Рафаэл

Прошлые матчи

27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Лион
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:00
Лорьян
1
Лион
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Лион
1 : 4
Лорьян
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Лион
1
Лорьян
4
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 18:00
Лорьян
1 : 0
Лион
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 18:00
Лорьян
1
Лион
0
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 22:00
Лорьян
1
Лион
3
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 22:00
Лион
0 : 0
Лорьян
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 22:00
Лион
0
Лорьян
0
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Лорьян
1 : 1
Лион
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Лорьян
1
Лион
1
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Лион
4 : 0
Лорьян
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Лион
4
Лорьян
0
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Лион
0 : 1
Лорьян
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Лион
0
Лорьян
1
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Лорьян
2 : 2
Лион
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 19:00
Лорьян
2
Лион
2
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:00
Лион
3 : 1
Лорьян
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:00
Лион
3
Лорьян
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Лион
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:00
Лорьян
1
Лион
1
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 22:15
Лион
3 : 2
Лорьян
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 22:15
Лион
3
Лорьян
2
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
Лорьян
0 : 1
Лион
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 22:59
Лорьян
0
Лион
1
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Лион
3 : 0
Лорьян
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Лион
3
Лорьян
0
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Лорьян
2 : 0
Лион
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Лорьян
2
Лион
0
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Лорьян
1 : 3
Лион
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Лорьян
1
Лион
3
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Лион
1 : 0
Лорьян
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Лион
1
Лорьян
0
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Лион
1 : 1
Лорьян
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Лион
1
Лорьян
1
17.08.2008 17 авг. 2008 вс 17:00
Лорьян
0 : 0
Лион
17.08.2008 17 авг. 2008 вс 17:00
Лорьян
0
Лион
0
23.01.2008 23 янв. 2008 ср 22:30
Лион
2 : 0
Лорьян
23.01.2008 23 янв. 2008 ср 22:30
Лион
2
Лорьян
0

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20 августа 2020, 01:57
2
Десять лет назад Уссем Ауар держал флаг ЛЧ на матче «Лион» – «Бавария». А теперь играет сам
#Уссем Ауар
19 августа 2020, 20:32
«Лион» взял на ЛЧ специальные черные футболки – поддержал игрока, у которого умер брат
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