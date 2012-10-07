Матч завершен
Лорьян
Лорьян
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
7 окт. 2012, 18:00 МСК
7.10.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы