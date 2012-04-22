Матч завершен
Лион
Лион
3:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
22 апр. 2012, 22:15 МСК
22.04.2012, 22:15 МСК
воскресенье
Составы