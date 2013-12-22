Матч завершен
Лорьян
Лорьян
2:2
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
22 дек. 2013, 19:00 МСК
22.12.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы