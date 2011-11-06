Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вента 31
Коста 50
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
6 нояб. 2011, -:- МСК
6.11.2011, -:- МСК
воскресенье
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
31'
31'
90
0
Хуанлу
Хуанлу
67
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
55
0
Баркеро
Хосе Баркеро
77
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Лопес
Педро Лопес
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Бруно
Бруно
15
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
50'
50'
90
0
Фегули
Софиан Фегули
83
0
Адурис
Ариц Адурис
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
74
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Топал
Мехмет Топал
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Жонас
Жонас