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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 35
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Коне 54
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
1 апр. 2012, 19:00 МСК
1.04.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
77
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Жонас
Жонас
35'
35'
87
0
Фегули
Софиан Фегули
77
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Топал
Мехмет Топал
0
Коста
Тино Коста
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Алькасер
Пако Алькасер
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
74
0
Баркеро
Хосе Баркеро
81
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
54'
54'
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Наварро
Давид Наварро
0
Вента
Хави Вента
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Суарес
Рубен Суарес