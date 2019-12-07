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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 11
Марти 20
2:4
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Марти 45
Гамейро 57
Гамейро 59
Торрес 88
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
7 дек. 2019, 20:30 МСК
7.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
16
Рочина
Рубен Рочина
90
13
Айтор
Айтор
90
23
Коке
Коке
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
19
Клер
Карлос Клер
90
9
Марти
Рохер Марти
11'
45'
20'
11'
45'
20'
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
10
Барди
Энис Барди
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
3
Гарсия
Антонио Гарсия
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
8
Эрнани
Эрнани
21
Майорал
Борха Майорал
7
Леон
Серхио Леон
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
57'
59'
57', 59'
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
88'
88'
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
2
Корреа
Тьерри Корреа
22
Гомес
Максимилиано Гомес
15
Вальехо
Ману Вальехо