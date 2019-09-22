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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Дендокер 46
1:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Жота 90
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
22 сент. 2019, 16:00 МСК
22.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
46'
46'
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90'
90'
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету