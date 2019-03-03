Химки - Факел: 03 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
1:1

Химки - Факел: 03 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
3 марта 2019, 15:00 МСК
3.03.2019, 15:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Факел
0 : 3
Химки
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Факел
0
Химки
3
03.03.2019 03 марта 2019 вс 15:00
Химки
1 : 1
Факел
03.03.2019 03 марта 2019 вс 15:00
Химки
1
Факел
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Факел
2 : 0
Химки
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Факел
2
Химки
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 15:00
Химки
1 : 3
Факел
06.05.2018 06 мая 2018 вс 15:00
Химки
1
Факел
3
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Факел
0
Химки
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Химки
0 : 0
Факел
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Химки
0
Факел
0
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Факел
2 : 0
Химки
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Факел
2
Химки
0
26.03.2012 26 марта 2012 пн 18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012 26 марта 2012 пн 18:00
Химки
1
Факел
3
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 15:00
Химки
2
Факел
0
11.07.2011 11 июля 2011 пн 19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011 11 июля 2011 пн 19:00
Факел
0
Химки
1

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