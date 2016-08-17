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Факел VS Химки
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Факел - Химки: 17 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
2:0
Факел - Химки: 17 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 8 тур
ФНЛ,
8 тур
Россия
17 авг. 2016, 19:00 МСК
17.08.2016, 19:00 МСК
среда
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Факел
0 : 3
Химки
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Факел
0
Химки
3
03.03.2019
03 марта 2019
вс
15:00
Химки
1 : 1
Факел
03.03.2019
03 марта 2019
вс
15:00
Химки
1
Факел
1
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Факел
2 : 0
Химки
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Факел
2
Химки
0
06.05.2018
06 мая 2018
вс
15:00
Химки
1 : 3
Факел
06.05.2018
06 мая 2018
вс
15:00
Химки
1
Факел
3
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0
Химки
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Химки
0 : 0
Факел
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Химки
0
Факел
0
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Факел
2 : 0
Химки
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Факел
2
Химки
0
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1
Факел
3
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2
Факел
0
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
Факел
0
Химки
1
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55