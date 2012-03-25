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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Риос 12
Мику 24
Бруно 30
3:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 5
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
25 марта 2012, -:- МСК
25.03.2012, -:- МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
69
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Риос
Педро Риос
12'
12'
85
0
Мику
Мику
24'
24'
78
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Перес
Рубен Перес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Бруно
Бруно
30'
30'
69
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
61
0
Жонас
Жонас
77
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
5'
5'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Матье
Жереми Матье
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Коста
Тино Коста
0
Адурис
Ариц Адурис