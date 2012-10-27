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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Севилья 9
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
27 окт. 2012, 19:00 МСК
27.10.2012, 19:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Марио
Марио
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
86
0
Севилья
Сальвадор Севилья
9'
9'
75
0
Игьебор
Носа Игьебор
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
68
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Начо
Начо
0
Перки
Дамьен Перки
0
Ноно
Ноно
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Бернат
Хуан Бернат
63
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
46
0
Коста
Тино Коста
84
0
Виера
Хонатан Виера
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Банега
Эвер Банега
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Вальдес
Нельсон Вальдес