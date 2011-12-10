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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 90
Кастро 90
2:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Дорадо 66
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
10 дек. 2011, 22:00 МСК
10.12.2011, 22:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
66'
66'
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
80
0
Ириней
Ириней
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
76
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
76
0
Кастро
Рубен Кастро
90'
90'
90', 90'
90
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Молина
Хорхе Молина
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Коста
Тино Коста
84
0
Жонас
Жонас
78
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
88
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Бруно
Бруно
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Банега
Эвер Банега
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Пьятти
Пабло Пьятти