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Алавес VS Вильярреал
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Алавес - Вильярреал: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
0:3
Алавес - Вильярреал: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 4 тур
Примера,
Испания
17 сент. 2017, 13:00 МСК
17.09.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
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События
Матч окончен 0:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
15:00
Алавес
2 : 1
Вильярреал
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
15:00
Алавес
2
Вильярреал
1
21.12.2021
21 дек. 2021
вт
21:00
Вильярреал
5 : 2
Алавес
21.12.2021
21 дек. 2021
вт
21:00
Вильярреал
5
Алавес
2
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Алавес
2 : 1
Вильярреал
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Алавес
2
Вильярреал
1
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Вильярреал
3 : 1
Алавес
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Вильярреал
3
Алавес
1
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1
Вильярреал
2
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4
Алавес
1
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:15
Вильярреал
1 : 2
Алавес
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:15
Вильярреал
1
Алавес
2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:30
Алавес
2 : 1
Вильярреал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:30
Алавес
2
Вильярреал
1
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
Вильярреал
1 : 2
Алавес
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
15:00
Вильярреал
1
Алавес
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Алавес
0 : 3
Вильярреал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Алавес
0
Вильярреал
3
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
21:45
Алавес
2 : 1
Вильярреал
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
21:45
Алавес
2
Вильярреал
1
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Вильярреал
0 : 2
Алавес
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Вильярреал
0
Алавес
2
Новости
«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», отыграв два гола, а потом подвел вратарь – пускал между ног и дал забить в пустые
#Лига чемпионов
04 мая, 00:23
Герой «Вильярреала» – воспитанник, который чуть не бросил футбол. Родители жгли его форму и не пускали на тренировки
#Сэмюэл Чуквуэзе
13 апреля, 03:39
Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация
#Вильярреал
13 апреля, 01:07
Как выглядит заваленный снегом стадион «Аталанты» – от переноса матч Лиги чемпионов не спас даже отряд рабочих с лопатами и воздуходувками
#Лига чемпионов
09 декабря 2021, 00:10
Эффект Роналду: без его поздних голов в последние десять минут матчей «МЮ» в Лиге чемпионов был бы последним. Сейчас – первый
#Криштиану Роналду
03 ноября 2021, 01:45
Классный розыгрыш стандарта «МЮ»: навес за пределы штрафной и крутой гол защитника с лета
#Манчестер Юнайтед
29 сентября 2021, 23:37
Обычный матч «Атлетико» и «Вильярреала» кончился драмой: тренеры подрались, а защитник привез глупый автогол. Клубы давно ругаются из-за одного трансфера
#Вильярреал
30 августа 2021, 17:45
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая 2021, 13:49
#
Новости матча
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, снова победив «Вильярреал»
1
03 мая, 23:56
1
«Вильярреал» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 мая
1
03 мая, 20:00
1
«Ливерпуль» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 27 апреля
1
25 апреля, 11:09
1
«Ливерпуль» – «Вильярреал» прогноз на матч 27 апреля Лига чемпионов, прогноз на футбол
1
24 апреля, 20:45
1
«Бавария» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 12 апреля
12 апреля, 18:35
«Вильярреал» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 6 апреля
1
06 апреля, 19:00
1
Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Вильярреал», 16 марта 2022 года
14 марта, 20:21
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус – «Вильярреал», 16 марта 2022 года
14 марта, 20:20
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
#Кепа Аррисабалага
12 августа 2021, 01:48
Кто тащит «Вильярреал» в Европе. Распорол лицо на 27 швов, когда полез за мячом. И плакал на улицах, когда его выгнала академия
#Жерар Морено
12 августа 2021, 00:32
Жуткая травма от подката в обычном товарищеском матче. Игрок «Вильярреала» влетел в игрока «Лестера» и чуть не отвинтил ему ногу
#Уэсли Фофана
05 августа 2021, 02:20
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая 2021, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая 2021, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая 2021, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая 2021, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая 2021, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая 2021, 23:15
Лидер «Вильярреала» – учитель. Работал со второклассниками вместе с тренировками в клубе и после футбола уйдет в школу
#Мануэль Тригерос
24 мая 2021, 18:34
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая 2021, 01:45
Азмун выдал сумасшедшие 6 минут. Их запомнят больше результата
#Зенит
07 марта 2019, 22:45
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
30 апреля 2021, 12:38
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Ливень чуть не сорвал матч Лиги Европы. Капало даже под крышей ⛈️
#Лига Европы
06 ноября 2020, 00:10
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
26 сентября 2020, 19:35
«Вильярреал» представил Эмери тем же фото, что «Арсенал» два года назад. Ну, лень 🦥
#Унаи Эмери
23 июля 2020, 13:56
Капитан «Вильярреала» болел и не играл три года (ТРИ ГОДА). И вот вернулся на три минуты – вся команда хлопала стоя
#Бруно Сориано
23 июня 2020, 00:13
Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
13 июня 2020, 19:20
Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг
#Оливер Берк
10 февраля 2020, 22:20
Бывший игрок «Рубина» грубил больше всех в Примере. Уже уехал, но все равно лидирует по карточкам
#Мубарак Вакасо
07 февраля 2020, 22:51
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20