Одион Игало

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В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир
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#политика
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Хоронить «Ливерпуль» и праздновать голы с маскотом – уже традиция «Уотфорда»
#Уотфорд
«МЮ» арендовал игрока из Китая и сразу же закрыл его на карантин из-за риска коронавируса
#Одион Игало
Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу
#Китай
Помогал вдовам, открыл приют, стерпел угрозы после ЧМ. Что за удивительный трансфер оформляет «МЮ»
#Одион Игало