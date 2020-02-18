Одион Игало

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Футбол
«Манчестер Юнайтед» впервые забил на выезде в АПЛ в 2020-м
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Игало не полетит на сбор с «МЮ». Клуб боится, что из-за коронавируса игрока не пустят обратно в Англию
#Одион Игало