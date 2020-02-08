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#Одион Игало #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Игало не полетит на сбор с «МЮ». Клуб боится, что из-за коронавируса игрока не пустят обратно в Англию

08 февраля 2020, 16:25

«МЮ» проведет ближайший матч только 17 февраля (соперник – «Челси»). Из-за большого перерыва между играми команда поедет на небольшой тренировочный сбор в Испанию. Новичок «МЮ» Одион Игало на это время останется в Англии – он только недавно прилетел из Китая.

Подробности рассказал Сульшер: «Одион останется в Манчестере – со времени его приезда из Китая не прошло 14 дней. Из-за ситуации в Китае мы сомневаемся, разрешат ли ему вернуться в Англию. Поэтому он останется, работая с личным тренером и по индивидуальной программе, а заодно сможет обосноваться здесь вместе с семьей. Возможно, ему хотелось бы побыть с игроками и узнать их, но брать на себя такой риск мы не хотим».

Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. От этой болезни в Китае умерли больше 700 человек. «МЮ» арендовал Игало у китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» до конца этого сезона. 

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