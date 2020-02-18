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«Манчестер Юнайтед» впервые забил на выезде в АПЛ в 2020-м
18 февраля 2020, 09:44
«МЮ» благодаря голам Марсьяля и Магуайра обыграл «Челси» (2:0) и стал последним клубом Премьер-лиги, забивавшем в 2020 году. А вот еще пара моментов по матчу:
- Арбитр отменил два гола «Челси» из-за VAR. В первом моменте Зума забивал в то время, как на Уильямсе нарушили правила. Во втором моменте половина ноги Жиру была в офсайде.
- Для «МЮ» это третья победа над «Челси» в этом сезоне.
- За «Манчестер Юнайтед» дебютировал Игало. Он стал первым нигерийцем, сыгравшим за «МЮ».
- «Манчестер Юнайтед» прервал безвыигрышную серию из трех матчей в АПЛ. «Челси» не побеждает в Премьер-лиге четыре игры подряд.
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