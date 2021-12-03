Дмитрий Тарасов

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Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
#РПЛ
Как дела у Дмитрия Тарасова: играет в ФНЛ, снимает эфиры о воспитании детей и инвестициях, проводит с женой семейный марафон
#Дмитрий Тарасов
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
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#РПЛ
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Вне шуток Тарасов – это драма о здоровье. Мало кто ломается так же часто
#Дмитрий Тарасов
«Матч ТВ» всех запутал – показал запись финала МЧМ-2011. На это повелись Тарасов, депутат ЛДПР и СМИ
#Дмитрий Тарасов