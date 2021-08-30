Как дела у Дмитрия Тарасова: играет в ФНЛ, снимает эфиры о воспитании детей и инвестициях, проводит с женой семейный марафон
Дмитрий Тарасов – герой вирального видео в начале недели. Сейчас он выступает в ФНЛ за «Велес», днем ранее забил гол за клуб в восьмом туре против «Акрона».
«Хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч», – объяснил Тарасов в послематчевом интервью. А потом сам же обсмеял собственную оговорку в инстаграме.
Тарасов медленно выпал из медиаполя после ухода из «Локомотива» и перелома ноги. Чем он вообще занимался последний год?
Про футбол:
• Травму он получил через три дня после подписания контракта с «Рубином», но все же доиграл с ним сезон-2019/20 и начал следующий. В предновогоднем ролике «Рубина» принял участие, но в 2021-м уже перестал быть игроком этого клуба.
• Сфотографировался с футболкой московского любительского клуба «Сахалинец». «Может отдать скрытую передачу, которая многих в «Сахалинце» ставит в тупик. Они еще не понимают, что можно так играть, что эта передача будет намного интереснее, чем простая», – рассказывал главный тренер Юрий Дроздов.
Следующий этап карьеры? Оказалось, нет. Тарасов потренировался, но не договорился с клубом по зарплате.
• Сыграл за любительский клуб «Аэрозоль» в матче чемпионата тульской области вместе с Егором Титовым.
• В конце июля проводил эфир с подписчиками в инстаграме. К нему подключился спортивный директор клуба «Велес» из ФНЛ и пригласил посетить базу и обсудить условия перехода. Тарасов приехал, потренировался и вскоре перешел в команду. Заиграл в ФНЛ, в основном выходит на замену, но зато уже есть гол.
Кроме футбола чем еще запомнился Тарасов за это время:
• Размышлял о вакцинации.
• С семьей был на островах: «Для меня лучший отдых – это Мальдивы». Там же играл в волейбол с Никитой Медведевым и Антоном Шуниным.
• Встретил 34-летие, подумывая о завершении карьеры: «Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап».
• Радовался за победы фигуристок на ЧМ.
• Тарасов знаком с Хабибом Нурмагомедовым и не исключил, что попробует себя в ММА: «Почему нет? Я люблю ММА, мне это нравится».
Еще Тарасов был очень активен в соцсетях:
• Делился новостью о создании программы для обучения слабовидящих.
• Хвалил сериал «Гибель империи» о событиях о контрразведке Российской империи в начале XX века.
• Рассуждал об онлайн-образовании.
• Поддержал экологический проект.
• Провел целый эфир на тему воспитания детей. И еще – об инвестициях.
• Очень много рассуждал на тему семейных отношений и придумал специальный марафон.
А еще – объявил о беременности жены. Впереди – новый жизненный этап, который Тарасов все-таки пока еще проводит в футболе, пусть и дивизионом ниже РПЛ.