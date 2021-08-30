Как дела у Дмитрия Тарасова: играет в ФНЛ, снимает эфиры о воспитании детей и инвестициях, проводит с женой семейный марафон

Тарасов медленно выпал из медиаполя после ухода из «Локомотива» и перелома ноги. Чем он вообще занимался последний год?

Про футбол:

• Травму он получил через три дня после подписания контракта с «Рубином», но все же доиграл с ним сезон-2019/20 и начал следующий. В предновогоднем ролике «Рубина» принял участие, но в 2021-м уже перестал быть игроком этого клуба.

• Сфотографировался с футболкой московского любительского клуба «Сахалинец». «Может отдать скрытую передачу, которая многих в «Сахалинце» ставит в тупик. Они еще не понимают, что можно так играть, что эта передача будет намного интереснее, чем простая», – рассказывал главный тренер Юрий Дроздов.

Следующий этап карьеры? Оказалось, нет. Тарасов потренировался, но не договорился с клубом по зарплате.

• Сыграл за любительский клуб «Аэрозоль» в матче чемпионата тульской области вместе с Егором Титовым.

• В конце июля проводил эфир с подписчиками в инстаграме. К нему подключился спортивный директор клуба «Велес» из ФНЛ и пригласил посетить базу и обсудить условия перехода. Тарасов приехал, потренировался и вскоре перешел в команду. Заиграл в ФНЛ, в основном выходит на замену, но зато уже есть гол.