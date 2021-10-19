Дмитрий Тарасов

Лента
Материалы
Новости
Футбол
34-летний Тарасов приостановил карьеру из-за рождения ребенка. Он играет за «Велес» в ФНЛ
#Дмитрий Тарасов
Футбол
Тарасов продлил контракт с «Рубином». Он сыграл за клуб 67 минут
#Дмитрий Тарасов
Футбол
Тарасов дебютировал за «Рубин»
#Дмитрий Тарасов