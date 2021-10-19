34-летний Тарасов приостановил карьеру из-за рождения ребенка. Он играет за «Велес» в ФНЛ

Дмитрий Тарасов объявил о приостановке игровой карьеры в «Велесе». Он объяснил это рождением четвертого ребенка и желанием «больше времени находиться с женой».

Тарасов пока не знает, возобновит ли карьеру. Он сказал, что возьмет паузу и подумает над этим.