Дмитрий Тарасов
ФНЛ
34-летний Тарасов приостановил карьеру из-за рождения ребенка. Он играет за «Велес» в ФНЛ
час назад
Дмитрий Тарасов объявил о приостановке игровой карьеры в «Велесе». Он объяснил это рождением четвертого ребенка и желанием «больше времени находиться с женой».
Тарасов пока не знает, возобновит ли карьеру. Он сказал, что возьмет паузу и подумает над этим.
- Тарасову 34 года. С лета 2021 года он играет в ФНЛ в «Велесе». До этого он больше 15 лет играл на высшем уровне в РПЛ.
- Больше всего известен по выступлениям за «Локомотив». Он играл там с 2010 по 2019 год, трижды выигрывал Кубок России и один раз становился чемпионом России.
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