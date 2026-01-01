Тьерри Анри

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Парень, который сильнее всех в мире любит поезда. Собрал миллионы подписчиков, снялся в рекламе Gucci, затащил в вагоны звезд
#Франсис Буржуа
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
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#Арсенал
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Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
#МЛС
Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд
#Тьерри Анри
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
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#Арсенал
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🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир