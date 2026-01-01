Тьерри Анри

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Футбол
Рой Кин и Эрик Кантона вошли в Зал славы АПЛ. В нем осталось еще четыре свободных места
#АПЛ
Футбол
Мбаппе вышел на второе место среди французов по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Больше только у Бензема
#Килиан Мбаппе
Футбол
Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей из-за расизма, буллинга и недостаточного регулирования платформ
#Тьерри Анри
Футбол
Де Брюйне повторил рекорд Анри по ассистам в АПЛ
#Кевин Де Брюйне
Футбол
Месси – лучший игрок XXI века по данным системы ELO
#Лионель Месси
Футбол
Месси вспомнил о переходе Анри в «Барселону»: «Я не смел смотреть ему в глаза в раздевалке»
#Лионель Месси